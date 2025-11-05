Fantacalcio®, Rabiot accelera e punta il Parma

Il Milan guarda già al prossimo turno di campionato e una delle notizie più importanti riguarda proprio Adrien Rabiot. Il centrocampista, fermo nelle ultime quattro partite per una lesione del muscolo soleo rimediata con la Francia, sta lavorando duramente per tornare a disposizione il prima possibile. Rabiot avrebbe infatti intensificato il lavoro a Milanello, presentandosi anche nel giorno di riposo per accelerare il recupero.