Fantacalcio®, Rabiot accelera e punta il Parma
Il centrocampista francese lavora anche nel giorno libero: i fantallenatori sperano in un rientro immediato
Il Milan guarda già al prossimo turno di campionato e una delle notizie più importanti riguarda proprio Adrien Rabiot. Il centrocampista, fermo nelle ultime quattro partite per una lesione del muscolo soleo rimediata con la Francia, sta lavorando duramente per tornare a disposizione il prima possibile. Rabiot avrebbe infatti intensificato il lavoro a Milanello, presentandosi anche nel giorno di riposo per accelerare il recupero.
Fantacalcio®: cresce l'ottimismo sul rientro
Il match contro il Parma è nel mirino e il francese vuole esserci. Nessuna certezza ancora, ma i segnali sono incoraggianti: i fantallenatori possono iniziare a sperare in una convocazione già nel prossimo turno di Serie A.