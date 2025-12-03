Il Verona e il Fantacalcio® perdono Bradaric: c'è lesione

Bradaric si ferma. Il terzino sinistro del Verona si è infortunato durante la partita di campionato contro il Genoa accusando un problema muscolare. Il club gialloblù ha confermato che si tratta di lesione, quindi l'ex Salernitana dovrà saltare sicuramente la prossima gara contro l'Atalanta e verrà monitorato quotidianamente. Zanetti spera di riaverlo presto, anche se appare complicato rivederlo in campo per il tour de force che aspetta l'Hellas: dopo l'Atalanta, ecco infatti Fiorentina, Milan, Torino, Napoli e Lazio. ISCRIVITI E GIOCA!