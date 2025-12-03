Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il Verona e il Fantacalcio® perdono Bradaric: c'è lesione© LAPRESSE

Il Verona e il Fantacalcio® perdono Bradaric: c'è lesione

Il terzino di Zanetti si è infortunato contro il Genoa e dovrà rimanere fermo qualche partita
1 min
TagsHellas VeronabradaricFANTACUP

Bradaric si ferma. Il terzino sinistro del Verona si è infortunato durante la partita di campionato contro il Genoa accusando un problema muscolare. Il club gialloblù ha confermato che si tratta di lesione, quindi l'ex Salernitana dovrà saltare sicuramente la prossima gara contro l'Atalanta e verrà monitorato quotidianamente. Zanetti spera di riaverlo presto, anche se appare complicato rivederlo in campo per il tour de force che aspetta l'Hellas: dopo l'Atalanta, ecco infatti Fiorentina, Milan, Torino, Napoli e Lazio. ISCRIVITI E GIOCA!

Il comunicato del Verona su Bradaric

Questo il comunicato del Verona su Bradarci, che sin qui in campionato è sempre stato impiegato, eccetto la sfida con il Pisa: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Domagoj Bradaric, durante il match giocato sabato contro il Genoa, ha subito una lesione miofasciale al bicipite femorale sinistro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico". ISCRIVITI E GIOCA!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fantacup

Da non perdere

Fantacalcio®, infortunio per SulemanaInfortunio Gatti, l'esito degli esami

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS