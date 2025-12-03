Il Verona e il Fantacalcio® perdono Bradaric: c'è lesione
Bradaric si ferma. Il terzino sinistro del Verona si è infortunato durante la partita di campionato contro il Genoa accusando un problema muscolare. Il club gialloblù ha confermato che si tratta di lesione, quindi l'ex Salernitana dovrà saltare sicuramente la prossima gara contro l'Atalanta e verrà monitorato quotidianamente. Zanetti spera di riaverlo presto, anche se appare complicato rivederlo in campo per il tour de force che aspetta l'Hellas: dopo l'Atalanta, ecco infatti Fiorentina, Milan, Torino, Napoli e Lazio.
Il comunicato del Verona su Bradaric
Questo il comunicato del Verona su Bradarci, che sin qui in campionato è sempre stato impiegato, eccetto la sfida con il Pisa: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Domagoj Bradaric, durante il match giocato sabato contro il Genoa, ha subito una lesione miofasciale al bicipite femorale sinistro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all'evoluzione del quadro clinico".