"Diletta Leotta, love story con Ryan Friedkin": il gossip di Dagospia

Da Scardina a Ibrahimovic, da Yaman a Friedkin: tutte le voci su Diletta Leotta

"Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro Toretto come 'il mio amore' nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo. Adesso sono single. Sono sempre stata fidanzata. Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio per conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno". Così Diletta Leotta aveva parlato del pugile Daniele Scardina (sul ring King Toretto), al termine della loro storia, al settimanale Chi. Di lì in avanti aveva iniziato a farsi spazio tra le riviste gossip una liaison con Zlatan Ibrahimovic, smentita categoricamente dalla bella presentatrice di Dazn: "Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi, con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate". Si arriva quindi a Can Yaman, con i primi indizi social, la conferma dei diretti interessati, un matrimonio lampo in cantiere e piccole avvisaglie di un repentino allontanamento, nel quale s'inserisce lo scoop su Ryan Friedkin, nuovo capitolo di una saga avvincente...