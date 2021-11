Dani Osvaldo attacca Mauro Icardi: "Devo mentire?"

Ospite di Los Mammones, programma tv argentino, Dani Osvaldo è stato invitato a dare la propria opinione su Mauro Icardi , al centro della cronaca rosa per via della crisi matrimoniale - da poco rientrata - con la moglie Wanda Nara . "Ti piace Mauro Icardi?", ha chiesto il presentatore Jey Mammon al suo ospite. "No", ha risposto seccamente Dani, lasciando stupito il conduttore. "Devo mentire?", ha aggiunto con il sorriso sulle labbra Osvaldo, felicemente fidanzato da qualche mese con Giannina Maradona, figlia de El Pibe de Oro.

L'antipatia tra Dani Osvaldo e Icardi

Dani Osvaldo e Mauro Icardi hanno giocato insieme nell'Inter nella stagione calcistica 2014-2015. Durante una partita con la Juventus i due giocatori hanno avuto un diverbio in campo a causa di un assist mancato. In un'intervista di qualche tempo fa Osvaldo ha ammesso che se non fosse stato fermato da Guarin molto probabilmente avrebbe dato un pugno al collega in mondovisione.