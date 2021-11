Wanda Nara-Icardi, teneri baci a Dubai: "Con tanto amore"

DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Mentre i media italiani, francesi ed argentini arricchiscono quotidianamente di nuovi dettagli la telenovela più seguita dell'ultimo periodo, Mauro Icardi e Wanda Nara filano dritti per la propria strada, mostrandosi sorridenti ed innamorati in vacanza a Dubai. La moglie-procuratrice dell'ex calciatore dell'Inter, attualmente in forza al Psg, ha infatti pubblicato un video sul proprio account Instagram nel quale, in vestaglia e di fronte allo specchio, viene teneramente abbracciata dal marito, che le dà un tenero bacio sul collo. In attesa delle nuove puntate, alimentate dalle indiscrezioni sulle liaison con China Suarez e la trans Guendalina Rodriguez, i due mostrano al mondo una serenità ritrovata: "Da Dubai con tanto amore", la didascalia scritta da Wanda accanto al filmato postato.