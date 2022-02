Lorena Cesarini e l'incontro con De Rossi: "Il suo rifiuto..."

In un'intervista al settimanale F Lorena Cesarini - vista di recente accanto ad Amadeus al Festival di Sanremo 2022 - ha parlato di un incontro con Daniele De Rossi che ha cambiato la sua passione per il calcio. L'attrice è una tifosa sfegatata della Roma. "Andavo sempre allo stadio, seguivo le partite in casa, in trasferta, sapevo i cori a memoria. Ero veramente presa. Però a un certo punto mi sono allontanata. Per fortuna, perché lo vivevo in modo troppo intenso: se la domenica l'arbitro non ci dava un rigore mi rovinavo tutta la settimana", ha spiegato.