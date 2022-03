Lady Musso e il 'caso' del profilo su Tinder: lo sfogo sui social

BERGAMO - "Mi hanno detto che c'è un mio profilo o un profilo con mie foto su Tinder... Fake news, fake news, fake news". Anna Ariaudo, compagna del portiere argentino dell'Atalanta Juan Musso, si sfoga così in una storia Instagram dopo aver appreso della presenza di un account - che sfrutta le sue immagini - sulla nota app di incontri. "Non ho mai avuto Tinder - prosegue la bellissima studentessa di medicina - e ora sono innamorata e incinta quindi non ne vedo il motivo (con tre emoticon che piangono dalle risate, ndr). Mi dispiace per chi accetterà di uscire con questa persona falsa... Attenzione!", il monito di Anna, che proprio ieri aveva postato un video dedicato al celebre fidanzato sulle note di 'A modo tuo' di Elisa ("Grazie per avermi dato qualcosa PER cui lottare, e non sempre "contro" qualcosa. Grazie per essere arrivato al momento giusto. Grazie per le litigate, i sorrisi, i pianti e le risate. Grazie perché mi completi. Tu mi rendi migliore, mi rendi più forte. Grazie perché hai cambiato me, il mio modo di pensare e mi hai reso una donna. Grazie perché mi hai dato una famiglia e grazie per avermi fatto sentire parte di qualcosa dal primo giorno").