Andrea Pirlo ha sposato Valentina Baldini: il sì in Comune a Torino

Andrea Pirlo e Valentina Baldini sono ufficialmente marito e moglie. Il matrimonio si è tenuto sabato 12 marzo a Torino, in Comune. A celebrare l'unione Mimmo Portas, il leader dei Moderati. La coppia è unita dal 2014 e ha due figli gemelli, Leonardo e Tommaso, nati a New York nel 2017. Per l'ex calciatore si tratta delle seconde nozze: dal 2001 al 2014 è stato legato a Deborah Roversi, dalla quale ha avuto Niccolò e Angela. Proprio nell'anno della separazione l'ex centrocampista ha trovato un nuovo amore.