Wanda Nara, il padre svela: "Icardi mi odia per questo motivo"

PARIGI (FRANCIA) - La "famiglia" Icardi torna a far discutere dopo le dichiarazioni rilasciate dal signor Andres Nara alla trasmissione argentina Intruders, che svelano il perché del rapporto controverso con il genero. I fatti risalirebbero a 8 anni fa, quando Wanda rimase incinta per la prima volta del bomber allora dell'Inter. Don Andres rivelò in anteprima la notizia, evidentemente conquistandosi l'inimicizia del futuro padre, letteralmente "bruciato" nell'annuncio: "In quel programma, tutti si congratulavano con me perché sarei diventato nonno. A quel punto la notizia della gravidanza mi è sfuggita di mano e mi sono scusato, anche se da quel giorno non ho più avuto la possibilità di vedere e conoscere le mie nipoti". Ora un'ultima chance, con la serie tv sulla vita di Wanda Nara: "Non so se accetterò di parteciparvi, la dignità per me vale più del denaro, avrò un incontro con mia figlia e solo dopo prenderò una decisione definitiva".