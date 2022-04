Theo Hernandez e Zoe Cristofoli sono diventati genitori del loro primo figlio. La storia d'amore tra il giocatore del Milan e l'influencer va avanti da oltre due anni. Su Instagram la coppia ha recentemente annunciato il sesso del bebè: un maschietto! Theo trascorrerà queste ore in compagnia del bimbo e della neo mamma, ma sarà regolarmente in campo per Torino-Milan, in programma domenica 10 aprile alle 20:45.