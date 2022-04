Rodrigo De Paul a Ibiza con Tini Stoessel: l'ex moglie all'attacco!

Mancano solo le conferme ufficiali, ma sembra ormai certa la storia d'amore tra Rodrigo De Paul e Tini Stoessel. Da mesi si parla di questa love story tra il calciatore e la cantante ma solo ora sono spuntate prove che non lasciano più dubbi. Di recente il centrocampista ha iniziato a seguire su Twitter sia la nuova fidanzata sia il fratello di lei, Francisco Stoessel. In più alcuni giornalisti argentini hanno spifferato che la coppia si è concessa una fuga romantica a Ibiza. Non solo: l'influencer Vicky Braier ha mostrato gli screenshot dei cuori bianchi che De Paul ha lasciato sull'account Instagram dell'ex stellina Disney. Cuori poi rimossi così come lo sportivo ha cancellato una storia in cui per sbaglio si taggava alle Baleari. A quanto pare i due non sembrano intenzionati ad uscire allo scoperto ma il loro sentimento sembra più forte che mai...