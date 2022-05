La moglie di Lautaro Martinez apre un nuovo ristorante a Milano

MILANO - Non vive di luce riflessa Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, influencer e imprenditrice amante del food e dello sport. La 27enne dolce metà del bomber dell'Inter si appresta infatti ad aprire "Coraje", ristorante dal concept cosmopolita situato nel cuore di Milano: "Da piccola mia nonna preparava il pane in casa e la mia colazione preferita ha il ricordo di quel sapore autentico: pane casereccio, burro e marmellata - racconta Lady Martinez - il cappuccino non mancava mai e allora, pensando e fantasticando, ho iniziato ad immaginare un luogo in cui la cultura italiana potesse incontrare quella sudamericana. Un concept continentale a 360º al servizio di una clientela cosmopolita e sempre più esigente".