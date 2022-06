Mihajlovic, la dedica di Viktorija al papà Sinisa: "Vinceremo contro tutti"

Viktorija Mihajlovic ha condiviso uno scatto tenerissimo sul suo profilo Instagram nelle scorse ore, dove appare insieme al padre Sinisa in un momento di familiare ed intimo, abbracciati insieme. A commento dell'immagine una dedica rivolta al papà, prendendo spunto dalle parole del brano Guerriero di Marco Mengoni. Si legge: "Io sono un guerriero. Veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure. Per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla io sarò al tuo fianco. Con il mantello asciugherò il tuo pianto. E amore il mio grande amore che mi credi".