Messi debutta come attore: cameo nella serie tv "Los Protectores"

Leo Messi conferma di essere un fenomeno non solo sul rettangolo verde ma anche... davanti alle telecamere. Sì, proprio così. La Pulce, infatti, ha fatto il suo debutto da attore facendo un cameo nella serie televisiva "Los Protectores", recitando al fianco di professionisti come Adrián Suar (Renzo 'Mago' Magoya), Andrés Parra (Reynaldo 'Colombia' Morán) e Gustavo Bermúdez (Carlos 'Conde' Mendizábal). L'attaccante del Psg apparirà nella seconda stagione, pertanto dovremo attendere fino al 2023 per vederlo sugli schermi in veste di attore e non di calciatore. La pellicola è stata registrata in varie località di Buenos Aires e Parigi.

Messi fenomeno anche davanti alle telecamere

Gli attori della serie sono rimasti sorpresi, non solo dalle abilità sceniche dell'ex Barcellona, ??ma anche dal suo comportamento fuori dal campo. "Ci ha davvero sorpreso, non solo per la sua qualità come persona, ma anche la sua abilità interpretativa. Penso che sia meglio fuori dal campo come persona che come giocatore", hanno sottolineato alcuni dei protagonisti di "Los Protectores" dopo le riprese della sequenza registrata nella capitale francese. Per quanto concerne la trama della serie, questa racconta la storia di un trio di agenti di calciatori che devono fare i conti con una minaccia inaspettata per i loro affari.