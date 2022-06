Boateng si è sposato per la terza volta con Valentina Fradegrada

Tanti auguri Kevin-Prince Boateng! Il giocatore dell'Hertha Berlino ha sposato, sabato 11 giugno, Valentina Fradegrada, con la quale fa coppia fissa dall'estate 2021. Il calciatore ha fatto la proposta all’imprenditrice, cinque volte campionessa italiana di arti marziali, lo scorso 6 dicembre. Ha prenotato un intero albergo e in una location romantica si è inginocchiato per fare la fatidica domanda. L'evento è stato curato dal famoso wedding planner Enzo Miccio.

Il matrimonio di Boateng e Valentina

Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono detti sì in Toscana, più precisamente a Radicondoli, sulle colline senesi. Una cerimonia all'aperto, molto suggestiva. Boateng e Valentina si sono sposati anche nel metaverso. I due hanno messo in vendita i biglietti, subito sold out, per partecipare alla (meta)cerimonia, e tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.