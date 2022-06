Ester Exposito fidanzata con Vinicius? Il messaggio non lascia dubbi

Vinicius ed Ester Exposito in love? A scatenare i pettegolezzi un commento che il calciatore brasiliano avrebbe lasciato ad una foto dell'attrice spagnola in vacanza a Miami. Dei cuori che secondo qualcuno nasconderebbero una relazione segreta tra i due. Tanto è bastato ad alimentare un chiacchiericcio in rete non indifferente. Sulla questione è così intervenuta direttamente la protagonista di Elite, una delle serie tv più note di Netflix. "Fake news", ha scritto in una storia la 22enne, non fornendo ulteriori spiegazioni. A quanto pare il commento dell'attaccante del Real Madrid sarebbe falso e Ester sarebbe ancora legata all'attore uruguaiano Nico Furtado, con il quale fa coppia fissa dallo scorso inverno.