Antony, che scandalo in Brasile! Moglie tradita e amante incinta

La confessione dell'amante di Antony

"Sono all'undicesima settimana di gravidanza - ha detto l'amante di Antony - La moglie sapeva che lui era con me e che voleva stare con me ma non ha voluto lasciarlo, non ha voluto accettare la fine della loro storia". In realtà pare che la coppia sia scoppiata dopo la confessione pubblica di Gabi. "Amo me stessa sopra ogni cosa, il fallimento è solo un'occasione per ricominciare", ha scritto sui social network Rosilenny, che dallo sportivo ha avuto tre anni fa un bambino. Subito dopo ha chiuso i suoi profili Instagram e Facebook.