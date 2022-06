Icardi e Wanda Nara mostrano le scarpe da 3mila euro!

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno mostrato ai follower il loro ultimo acquisto. Un paio di sneakers Nike Air Force 1 create in collaborazione con Louis Vuitton. La coppia ha optato per un modello bianco e verde, pratico e comodo per la quotidianità. Le sneakers, disegnate da Virgil Abloh prima della sua scomparsa avvenuta lo scorso novembre a causa di un angiosarcoma cardiaco, sono in edizione limitata. All'inizio di quest'anno, 200 paia sono state messe all'asta da Sotheby's per raccogliere fondi per la Virgil Abloh Post-Modern Scholarship Foundation.