Aldo Serena in difesa: ferma un uomo che vuole sfondare una vetrina!

Aldo Serena ha fermato un marocchino che, in evidente stato di alterazione, stava sfasciando con un’asta di ferro la vetrina di un bar. Pochi attimi prima - scalzo e in mutande - ha lanciato bottiglie e tavoli contro le pareti. L’episodio si è verificato a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove vive l'ex calciatore di Juve, Milan e Inter.