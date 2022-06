Balotelli e l'incontro con il nuovo fidanzato di Raffaella Fico

Mario Balotelli e Raffaella Fico di nuovo insieme per la Prima Comunione della figlia Pia . Un evento importante durante il quale il calciatore ha conosciuto per la prima volta Piero Neri , il nuovo fidanzato dell'ex concorrente del Grande Fratello. La piccola Pia ha ricevuto il sacramento nella Chiesa di Casalnuovo a Napoli, dove vive con la madre. Subito dopo tutta la famiglia ha festeggiato sulla terrazza della celebre Torre Normanna di Maiori, location molto amata soprattutto dai divi di Hollywood.

La famiglia allargata di Balotelli e Raffaella Fico

Il settimanale Chi ha immortalato i due ex sorridenti e sereni: da tempo Balotelli e Raffaella Fico hanno ricostruito il loro legame, che in passato è stato assai tormentato. Super Mario è arrivato senza la nuova fidanzata Francesca e ha avuto modo di incontrare finalmente Piero Neri. Come mostrano le immagini l'attaccante e l'imprenditore si scambiano prima una stretta di mano poi chiacchierano amorevolmente. Una famiglia allargata, dunque, dove non c'è più spazio per l'astio e il rancore ma solo per l'armonia e la serenità.