Verratti derubato a Ibiza: furto da 3 milioni di euro

Vacanze da incubo per Marco Verratti. La scorsa domenica i ladri si sono intrufolati nella lussuosa dimora che il calciatore del Paris Saint-Germain ha preso in affitto nell'incantevole cornice delle isole Baleari per passare le vacanze con la moglie Jessica Aidi e i figli. La villa è di proprietà di Ronaldo il Fenomeno. Il centrocampista della Nazionale italiana pare l'abbia affittata per ben 290.000 euro a settimana. L'immobile si trova su un’isola privata chiamata Sa Ferradura, al largo della costa settentrionale di Ibiza.