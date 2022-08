"Wanda Nara e la crisi con Icardi, l'amante è un calciatore sposato"

PARIGI (Francia) - Wanda Nara sembra aver preso una decisione irrevocabile: avrebbe chiesto il divorzio a Mauro Icardi e nelle prossime ore si dovrebbe recare a Parigi per definire i dettagli della separazione. Inoltre, secondo alcune voci di corridoio la showgirl si starebbe frequentando con un altro calciatore, peraltro sposato. La notizia è stata diffusa da Lucas Bertero in esclusiva al programma A la tarde. Da quando è diventato pubblico un audio Whatsapp della stessa Wanda Nara, dove l'imprenditrice parla di divorzio, non si sono fermate le speculazioni su quale sia stato il motivo della nuova crisi con l'attaccante argentino. "Wanda avrebbe già delle braccia tra cui consolarsi... Parliamo di qualcosa che non è di oggi, se pensiamo a tutti i suoi sporadici viaggi in Argentina per aprire negozi o promuovere i suoi marchi di cosmetici. Alcune fonti mi indicano che ha un flirt con un calciatore sposato", ha raccontato Bertero.