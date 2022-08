Blanco, che schiaffo alla Juve: "Cosa non volevo mai diventare? Un loro giocatore"

Frecciatina di Blanco alla Juve. Il cantante nutre da sempre una grande passione per il calcio e prima di sfondare nel mondo della musica si è dato da fare come giocatore: per un lungo periodo ha militato nelle giovanili della Feralpisalò. Ora è tornata a galla una vecchia intervista di Riccardo Fabbriconi - questo il vero nome del'artista - a Vanity Fair.