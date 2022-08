Clamorosa Wanda Nara, diffuse sui social le chat con Maxi Lopez!

Nelle scorse ore Wanda Nara è tornata a far parlare di sé non più per le dichiarazioni riguardanti i rapporti tra il marito Mauro Icardi ed il Psg, ma per alcune curiosità che ha rivelato su Instagram, in risposta ad alcune domande dei suoi followers. Come sempre la manager non ha avuto alcun problema nel rispondere, ed alcuni quesiti avevano a che fare con i suoi figli ed il loro padre, Maxi López. A chi le ha scritto per quale motivo non pubblicasse più foto con i suoi figli, la Nara ha replicato: "Sono con il padre".