Ryan Giggs, la confessione shock: "Infedele anche con la cognata"

Nuova giornata di deposizione per il processo contro Ryan Giggs, acusato dalla sua ex compagna Kate Greville per aggressione e condotta coercitiva. Il noto giocatore gallese ex del Manchester United ha reso la sua deposizione per la prima volta davanti al Manchester Crown Court dove ha ammesso che "non può mai resistere a una donna attraente" e ha confessato di aver tradito la sua ex-moglie Stacey con Kate Greville. La relazione iniziata con quest'ultima, come riferito dal calciatore, era iniziata quando entrambi erano sposati. Giggs ha dichiarato dal banco dei testimoni, secondo le parole pubblicate dal quotidiano 'Daily Mail', di non essere mai stato fedele a tutte le sue ex fidanzate, quindi si è definito "una persona civettuola per natura".