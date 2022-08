Si allarga la famiglia Gascoigne. Bianca, la figlia dell'ex giocatore Paul, è in dolce attesa. La modella, attrice e influencer ha dato l'annuncio su Instagram: aspetta un bambino dal compagno Arron Wright. "Stiamo per avere un bebè", ha scritto la 35enne, vista lo scorso anno a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Il primogenito della coppia, unita da dicembre, nascerà a febbraio 2023 anche se al momento non si conosce ancora il sesso del nascituro.