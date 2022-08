Icardi al Galatasaray? L'ultima dichiarazione di Wanda Nara

Mauro Icardi al Galatasaray? Wanda Nara è stata piuttosto chiara sull'argomento. Al giornalista del programma tv LAM, che l'ha fermata all'aeroporto di Ezeiza, ha dichiarato: "Posso dargli un consiglio o un parere ma è lui che decide se lasciare o meno il Paris Saint-Germain". L'ultima parola spetta dunque all'attaccante, che non sta divorziando da Wanda come si sussurra da mesi. "Non mi sto separando, va tutto bene", ha assicurato la Nara, tornata in Argentina per le registrazioni della versione locale de Il Cantante Mascherato. L'imprenditrice ricoprirà il ruolo di giurata: "Felice di lavorare nel mio Paese".