Mbappé e la trans Ines Rau, il gossip infiamma la Francia: cosa sta succedendo

Kylian Mbappé di nuovo al centro del gossip. Stando a quanto si legge sulla stampa estera l'attaccante del Paris Saint-Germain starebbe frequentando la modella Ines Rau. I due si frequenterebbero da qualche mese: sarebbero stati avvistati per la prima volta lo scorso maggio durante il Festival di Cannes. Successivamente i paparazzi hanno beccato il calciatore che scherza con Ines: a bordo di uno yacht solleva la top model e insieme ridono spensierati. Nonostante le foto i diretti interessati non hanno ancora commento i pettegolezzi.

Chi è Ines Rau

Ines Rau, classe 1990 nata a Parigi da genitori algerini, è nota in tutto il mondo perché è stata la prima modella transgender ad ottenere una copertina su Playboy nel 2017. A 16 anni Ines si è sottoposta ad un intervento chirurgico per cambiare sesso ma solo a 24 ha raccontato pubblicamente la sua storia. Nel 2018 è uscito il suo libro autobiografico dal titolo Woman. Con queste parole ha descritto la sua trasformazione da uomo a donna: "Sento che la mia anima finalmente è libera, come se si fosse aperto il lucchetto che mi teneva rinchiusa per tanto tempo. Questa volta sono totalmente una donna".