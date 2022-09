Icardi senza Wanda Nara in versione 'mammo' alle prese con ago e filo

Mauro Icardi è l'uomo dalle mille sfaccettature. Nelle scorse ore la moglie Wanda Nara ha condiviso su Instagram alcune stories in cui si vede il giocatore del Psg intento a cucire un bottone della gonna di una delle figlie. Il simpatico siparietto se da un lato ha strappato un sorriso, dall'altro ha sottolineato la grande umiltà del calciatore, che per amore dei figli e della famiglia si è cimentato anche con 'ago e filo' diventando egregiamente 'mammo per un giorno'. A corredo delle immagini le parole di Wanda che ha scritto: "Mentre mamma lavora, loro si preparano". Il calciatore e l'imprenditrice si trovano infatti con la famiglia (c'è anche la sorella Zaira) a Miami per l'apertura del nuovo store di cosmetici della Nara.