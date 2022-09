Giornalista contro Icardi: "Calciatore fallito, non è colpa di Wanda"

A Momento D, programma tv argentino, si è parlato della separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Pampito, uno dei giornalisti presenti in studio, ha difeso la bionda imprenditrice, da più parti considerata come la donna che ha rovinato la carriera calcistica dell'ex attaccante di Inter e Paris Saint-Germain. “È Wanda che ha rovinato Mauro o al contrario è stato lei a farlo crescere e a portarlo a vincere quello che non avrebbe mai vinto? Perché può darsi che lei lo abbia portato in un luogo dove lui da solo non sarebbe mai arrivato", ha affermato il cronista per poi esprimere un giudizio piuttosto tagliente: "È fallito solo perché è un idiota".