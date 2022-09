L'avvocato di Wanda Nara: "Icardi non voleva separarsi"

Tutto vero: Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati. Ana Rosenfeld, avvocato dell'imprenditrice, ha confermato la rottura al programma tv argentino LAM. "La separazione non è avvenuta di comune accordo", ha affermato il legale, chiarendo che la decisione è stata presa dall'agente di Icardi. A quanto pare il calciatore non aveva alcuna intenzione di separarsi. "Wanda è triste e ferita ma ha fatto questa scelta", ha aggiunto la Rosenfeld. I giornalisti hanno provato a contattare pure Zaira Nara, cognata di Maurito, ma la donna ha preferito non commentare la faccenda.