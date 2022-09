Selvaggia Roma e Luca Teti: lo sfogo social sulla figlia persa

Sono giorni davvero difficili per Selvaggia Roma e Luca Teti . L'ex concorrente di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip e il compagno Luca Teti, il calciatore del Pomezia Calcio , hanno perso la figlia che aspettavano. Dopo aver dato l'annuncio su Instagram l'influencer 33enne è tornata sui social network per lasciarsi andare ad un lungo sfogo. “Quando una donna perde un figlio, in qualunque epoca dell’attesa, deve affrontare un percorso che, con i suoi tempi e i suoi modi, la porterà a elaborare la perdita. Quantificare questo tempo, naturalmente non è possibile. Ogni donna è diversa. C’è chi nell’arco di alcune settimane si sente pronta per cercare una nuova gravidanza e chi sente di aver bisogno di un periodo di lutto più lungo”.

Lo sfogo di Selvaggia Roma

Ma in una società che va di corsa come la nostra, sembra quasi che questo tempo non ci sia. Bisogna riprendersi, mostrarsi forti, in gamba, efficienti, al più presto. La perdita? Un incidente di percorso. Si riproverà. Ci saranno altri figli. Inutile rimuginare. Ma non è così che funzionano la mente e il cuore”, ha aggiunto Selvaggia Roma. Poi ha concluso: “C’è un momento per soffrire e un momento per stare meglio. Cercare di accelerare le cose, spingere la donna a saltare le tappe, non risolve il problema più rapidamente. Anzi. Le emozioni ignorate o negate restano lì, in sospeso, a pesare sul cuore che non ha avuto modo di sfogarle e rielaborarle. Dar voce al dolore. Cara Mia, sei nei nostri cuori. Mamma e Papà“.

La relazione con Luca Teti

Per l'ex gieffina sarebbe stata la prima figlia mentre Luca Teti è già padre di un bambino nato da una precedente relazione. La soubrette e il calciatore fanno coppia fissa da circa un anno.