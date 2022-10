Casillas risponde al gossip sulla presunta relazione con Shakira: "Fake news"

Da giorni ormai si susseguono sempre più insistenti alcuni rumors riguardanti una presunta relazione tra l'ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola, Iker Casillas e Shakira , ormai diventata ex di Gerard Piqué . E c'è pure che ci ha scherzato sopra ipotizzando che Casillas volesse vendicarsi per tutte le volte che Piqué gli avesse fatto gol.

La smentita di Iker Casillas

Nelle scorse ore il calciatore, che ha messo fine alla sua relazione con la giornalista Sara Carbonero, a sorpresa ha condiviso una Instagram story dove ha bollato le voci del presunto flirt con la cantante come delle fake news. Insomma, per lui non ci sarebbe nulla di vero, ma solo tanta speculazione.