Piqué, nuovi guai dopo la separazione da Shakira: i rumors

Gerard Piqué è tornato a far parlare di sé per alcune indiscrezioni che lo riguardano. Il calciatore, dopo la separazione da Shakira , ha voltato pagina con Clara Chia Marti . Sebbene la vita sentimentale sembra quindi ora sorridergli, cosa diversa è per i suoi affari e per la sua carriera calcistica. Come rivelato dal giornalista Jordi Martin, il calciatore del Barcelona sarebbe poco motivato nel portare avanti la sua società.

Il gossip

"Mi assicurano che Gerard non va più a Kosmos come prima, che non è così impegnato con l'azienda e che c'è un problema serio al suo interno", ha rivelato Marti nel corso di un programma tv. Marti ha poi proseguito dicendo: "Questa stessa settimana ci sarebbe stata una massiccia fuga di notizie tra il team di gestione di Kosmos, mi hanno detto che sarebbero andati via fino a quattro lavoratori". E pare che i dipendenti sarebbero stanchi del clima che si respira in azienda, tanto da voler presentare in tanti le dimissioni nelle prossime settimane.