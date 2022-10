Dramma per Vidal: il padre trovato senza vita in un circolo ippico

Erasmo Vidal , padre del più noto calciatore Arturo, è stato trovato morto presso un circolo ippico che era solito frequentare. A darne notizia la stampa cilena, che ha divulgato un comunicato stampa rilasciato dai portavoce della struttura, il Club Hipico de Santiago: "Quando si sono accorti che la persona non era in buona salute, hanno contattato i paramedici che lavorano all'interno del complesso".

Come è morto il padre di Vidal

Secondo le prime indiscrezioni l'uomo avrebbe avuto un arresto cardiorespiratorio per shock ipovolemico: i tentativi di rianimazione sarebbero stati del tutto inutili. Al momento nessun commento è arrivato da parte dell'ex giocatore di Juve e Inter: il rapporto tra genitore e figlio è sempre stato travagliato, con Vidal che non aveva mai completamente perdonato il padre per il fatto di aver abbandonato la famiglia in gioventù.