Svelato il locale dove Totti e Noemi hanno passato la notte di festa a Roma

Il locale a Roma Nord scelto dalla coppia per la serata

Per battezzare la “prima volta” ufficiale la coppia ha scelto un locale a Ponte Milvio molto in voga nella capitale. Si tratta del Jerò Restaurant, un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e della musica. La coppia, infatti, si è attavolata con un gruppo di amici e poi è rimasta a vivere il dopocena ballando (lei) in piedi o aiutando (lui) tovaglioli a ritmo della musica. Protagonista della serata è stato il cantante Gianluigi Lembo che ha omaggiato i due ospiti vip con la celebre “Grazie Roma” di Venditti, chiaro riferimento all’amore di sempre di Totti, ovvero la sua Roma. A riprendere i due è stato Alex Nuccetelli, ovvero l’amico di entrambi che ha fatto nascere il loro amore. Assieme a Totti e Noemi c’erano gli amici di sempre di Francesco, da Giancarlo Pantano a Emanuele Maurizi fino a Ezio Apolloni.

Trasloco imminente per Totti. Ecco dove andrà a vivere

Roma Nord tra l’altro è la nuova “casa” di Totti. Lì infatti l’ex capitano andrà ad abitare tra pochissimo per avvicinarsi a Noemi. Non è ancora dato sapere se io due andranno subito a vivere insieme o saranno semplicemente vicini. Totti ha scelto di traslocare anche per lasciare la villa dell’Eur da 25 stanze a Ilary e ai figli Christian, Chanel e Isabel.