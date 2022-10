Wanda Nara attacca Icardi: “Mi sono divertita con L-Gante. Mentre prima…”

Wanda Nara e Mauro Icardi, ennesimo atto. La moglie dell'attaccante (presto ex) è tornata a parlare del suo rapporto con il cantante L-Gante, soprattutto in merito alla foto che li ha visti baciarsi in una strada in Argentina. Wanda ha confermato, via Twitter naturalmente, di essere lei la protagonista delle immagini ma ha negato il bacio: "Non mi stavo baciando con lui però sì, è vero che ero in quel luogo. Generalmente vado dove e sto con chi sono felice senza dar importanza ai commenti degli altri. Posso assicurare che quella serata ero più felice rispetto ad altre passate in Europa". Una frecciata a Icardi? Secondo molti sì e neppure troppo velata.