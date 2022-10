Alice Campello e il regalo più bello di Morata: "Se hai disponibilità economica..."

"Qual è il regalo più bello che hai ricevuto da Alvaro?". Gioielli di lusso, macchine sportive, vestiti costosi? Alice Campello non ha dubbi e durante una sessione di domande e risposte su Instagram racconta la verità ai suoi followers. "Il miglior regalo che mi ha fatto Alvaro è il suo tempo ed essere la sua priorità - ha rivelato lady Morata - Ogni volta che ha un giorno libero organizza qualcosa da fare insieme, ogni volta che ha una sera libera si ingegna per fare qualcosa che mi faccia piacere. Il tempo è il miglior regalo che qualcuno possa farti... Le cose materiali non dimostrano realmente quanto qualcuno ti voglia davvero bene (soprattutto se hai grande disponibilità economica)". La coppia sta aspettando il quarto figlio, una bimba di nome Bella, la prima a nascere in Spagna dopo il trasferimento di Morata all'Atletico Madrid.