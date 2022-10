Clamoroso Icardi: 'vira' su Kim Kardashian dopo la separazione con Wanda Nara

Mentre Mauro Icardi aspetta che Wanda Nara torni in Turchia per mettere mettere la parola fine al loro tribolato matrimonio, l'attaccante del Galatasaray ci prova senza filtri Kim Kardashian su Instagram. Lo scoop è diventato virale sui social quando l'opinionista argentina Estefanía Berardi ha confermato le voci sul presunto flirt virtuale dell'ex capitano dell'Inter con la star americana dopo che un utente aveva commentato: "Hai visto che Icardi ha messo un like a Kim Kardashian? Punta in alto Maurito". La Berardi ha poi replicato con una risata e un eloquente quanto deciso : "Sì".