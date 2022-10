Roma - Napoli, il cast di "Boris" presente allo stadio. Ecco chi c'era in tribuna

Dal 26 ottobre, su Disney Plus, sarà disponibile la quarta, attesissima, stagione di "Boris". Ieri sera alcuni protagonisti erano allo stadio Olimpico per Roma - Napoli, ospiti della società giallorossa. Tra loro Ninni Bruschetta e i tifosi romanisti Paolo Calabresi, Valerio Aprea e Alessandro Tiberi. Agli attori la Roma ha regalato una maglia con i nomi dei personaggi e i numeri 12 e 4. Il 4 ricorda la quarta stagione di Boris, il 12 è il numero che il club sceglie per i suoi ospiti, che sta a significare il "dodicesimo" uomo in campo.