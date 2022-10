Roma, Caressa ammette l'errore in telecronaca: "Non c'ho capito un c..."

Ammettere l'errore, anche se con ironia. È quando ha fatto ieri Fabio Caressa che, a Radio Deejay, a precisa domanda di Ivan Zazzaroni, durante la trasmissione Deejay Football Club, ha ammesso: "Sono due giorni che mi chiedo perché non c’ho capito un ca... Sul monitor non abbiamo visto il primo replay, mentre nel secondo sembrava che Abraham la prendesse”. Il riferimento è alla seconda rete della Roma, giovedì sera, in casa dell'Helsinki: inizialmente sembrava autogol, poi la Uefa ha assegnato la marcatura a El Shaarawy ma, per Caressa, a lungo, sarebbe stato Abraham a fare la deviazione decisiva e, quindi, doppietta.