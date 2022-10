La fidanzata di Piqué attaccata in strada: "Non ha più forze..."

Clara Chia Marti, la nuova fidanzata di Gerard Piqué, sotto attacco. La 23enne è da mesi bersaglio sui social network, accusata di aver sfasciato la famiglia di Shakira. Insulti che la ragazza riceverebbe anche per strada tanto che, come riportano i media spagnoli, Clara avrebbe smesso di andare a lavorare alla Kosmos, l'azienda di Piqué, dove è stata assunta dal calciatore in persona nel settore eventi. La Marti avrebbe deciso di lavorare da casa per sfuggire agli occhi indiscreti e alle critiche delle persone. "Non sta bene, sta vivendo un brutto periodo. Non ha più forze", ha raccontato il paparazzo Jordi Marti.