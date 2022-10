Diletta Leotta e Karius, party esclusivo insieme a Londra: le foto rubate sui social

Sono la nuova coppia del momento. Archiviata la love story con Can Yaman e forse anche quella con il modello Giacomo Cavalli , Diletta Leotta si diverte a Londra in compagnia della sua ultima, presunta fiamma. Si tratterebbe di Loris Karius , con cui la presentatrice di Dazn è già stata avvistata più volte e che sarebbe addirittura volato a Milano per stare con lei, dopo il colpo di fulmine nella capitale inglese. Stavolta è stata Diletta ad attraversare la Manica, approfittando delle festività: sui social circolano alcune foto del party esclusivo a cui ha partecipato proprio a Londra. Ma alcuni scatti rubati mostrano che c'è di più.

Karius e Diletta Leotta, la foto della festa di Halloween a Londra

Alla festa con Diletta Leotta e gli amici ci sarebbe stato anche Karius, immortalato da un fugace scatto che ha iniziato a circolare sui social. Nella foto, Diletta e il portiere ex Liverpool sembrano destreggiarsi tra i partecipanti al party londinese a tema Halloween in atteggiamento molto intimo. A questo punto non resta che aspettare per l'annuncio ufficiale.