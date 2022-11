Wanda Nara spiazza tutti: gioca Icardi, e lei...

Non è ancora definitivamente finita tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Mentre il calciatore è in campo con il Galatasaray contro l'Ofsport Kulubu per la Coppa di Turchia l'imprenditrice argentina è in tribuna, insieme alla madre Nora Colosimo, come mostrato su Instagram. Wanda continua dunque a seguire il percorso professionale dell'ex marito: del resto è stata proprio la Nara a chiarire a Verissimo di essere ancora l'agente dell'attaccante. Per il momento il rapporto professionale tra i due va avanti mentre non si può dire lo stesso sul fronte privato...