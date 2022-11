Alice Campello, l'annuncio social che riguarda Morata: in arrivo una novità

Gioia irrefrenabile in casa Morata: l'ex attaccante della Juventus, ora all'Atletico Madrid e la moglie, Alice Campello, sono in attesa del loro quarto figlio, la cui nascita è prevista a breve. Un nuovo arrivo dunque per la coppia che, dopo il matrimonio da sogno che si è celebrato a Venezia, ha coronato una love story da sogno con la nascita di tre bambini: Alessandro, Leonardo ed Edoardo. E su Instagram, l'influencer ha condiviso con i suoi follower tutta la gioia per l'imminente nascitura. Sì, perché si tratta di una femminuccia: la prima figlia femmina della coppia. La bambina si chiamerà Bella.