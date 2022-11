Bufera Wanda Nara, "problema con la veranda della casa di Milano". C'entra il Superbonus

Scoppia un’altra grana per Wanda Nara. La showgirl argentina, ormai ex moglie di Mauro Icardi sarebbe - secondo quanto riportato da Repubblica - incappata in un problema con i suoi vicini di casa milanesi a causa della sua veranda. La colpa di Wanda sarebbe quella di aver impedito agli altri inquilini di usufruire del Superbonus 110% per riqualificare la palazzina da 17 milioni di euro.

Cosa è successo

Il famoso appartamento con vista stadio Meazza è stato più volte mostrato dalla stessa Wanda sui suoi profili social ed è il posto dove la famiglia Icardi ha vissuto negli anni interisti di Mauro. Sempre secondo quanto riportato da Repubblica, nel 2018 Wanda e il compagno avrebbero fatto costruire in modo abusivo una struttura per chiudere uno dei terrazzi dell’appartamento, al penultimo e l'ultimo piano del condominio. Proprio a causa di questo abuso, il condominio si sarebbe visto privato della possibilità di accedere al Superbonus 110%. Questo “incidente” rischia ora di finire in tribunale. Una grana in più da gestire per Wanda.