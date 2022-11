Piqué e Shakira, la mega villa in vendita: il costo è per pochi

BARCELLONA (SPAGNA) - Shakira e Piqué, ora siamo davvero ai titoli di coda: l'ormai ex coppia ha già raggiunto un accordo per formalizzare il definitivo divorzio. Nella giornata di martedì 8 novembre sono stati infatti resi pubblici alcuni dettagli sull'accordo di separazione: nella dichiarazione rilasciata congiunta, la cantante e il calciatore hanno anche annunciato che la loro assoluta priorità è "garantire il benessere dei nostri figli". Shakira lascerà Barcellona e andrà a vivere a Miami con i suoi due figli per proseguire senza intoppi una carriera artistica minata dalla relazione con Piqué. La data in cui Shakira traslocherà negli Stati Uniti è ancora sconosciuta ma l'avvocato della cantante ha fatto sapere che sarà la stessa Shakira a renderla nota a breve insieme ai suoi figli.