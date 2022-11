Nainggolan non si dà pace: "Non capisco perché l'Anversa mi abbia fatto fuori"

Radja Nainggolan non si dà pace. Il centrocampista belga, ex Cagliari, Roma e Inter, in questi giorni è in Qatar per il Mondiale ma, poco prima di partire, ha rilasciato un'intervista in Belgio per parlare della sua situazione. Al momento Nainggolan, 34 anni, è fuori rosa all'Anversa dopo che il club lo ha prima sospeso per averlo pizzicato a fumare una sigaretta elettronica in panchina e poi ha comunicato che non lo avrebbe reintegrato, ma lo avrebbe messo sul mercato. Una sanzione, questa, che secondo Radja è "eccessiva, anche se ho sbagliato".