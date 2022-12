Immobile, Milly Carlucci non dimentica: la frecciatina a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha punzecchiato Ciro Immobile a Ballando con le Stelle, nella puntata in onda su Rai Uno venerdì 2 dicembre. Tutto è partito con l'ospitata di Zdenek Zeman, che è sceso in pista in qualità di ballerino per una notte. Prima, però, ha ricevuto due video messaggi da Immobile e Beppe Signori. Il capitano della Lazio ha ricordato "quando eravamo a Pescara ed andavamo nello spogliatoio tra primo e secondo tempo mi ricordo che dicevi “Ragazzi bene tutti tranne Ciro che mi sta rovinando la squadra". Non basterebbero 10 minuti di video per raccontare l’anno passato insieme, è stato pieno di emozioni e ci siamo divertiti un sacco”.