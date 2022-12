Wanda Nara incorona Messi: il post social che piace all'Argentina

Dopo la vittoria dell'Argentina ai Mondiali in Qatar Wanda Nara ha voluto omaggiare Leo Messi sul suo account Instagram. L'ormai ex moglie di Mauro Icardi ha postato una vignetta che ritrae la Pulce: dalla sconfitta ai Mondiali 2014 passando per la Copa America prima persa nel 2015 e nel 2016 e poi conquistata nel 2021, fino al recente trionfo a Doha. "Così è...così siamo", ha scritto l'imprenditrice ricevendo nel giro di pochi minuti tantissimi like e commenti. "Così siamo noi argentini", ha risposto un'utente. "È la verità", ha aggiunto qualcun altro.